28 de junio del 2005. Hace 15 años

EJECUTIVO DETIENE CONTROL DE PRECIOS EN EL TRANSPORTE

Observa proyecto aprobado por el Congreso que beneficiaba a transportistas de carga, pero que había sido criticado por empresarios. En protesta camioneros inician paro indefinido

28 de junio del 2010. Hace 10 años

SUNAT NO TENDRÁ BARRERAS PARA CERRAR EMPRESAS

No acudir a una citación por infracción se sancionará con cierre de cinco días. También recibirá castigo acudir fuera de plazo. En últimas semanas, se envían cientos de cartas por incremento patrimonial no justificado. La Sunat despejó las dudas que había en los contribuyentes cuando se consideraba que dejar de acudir a una citación no implicaba el cierre de un local. A partir de ahora, sí lo habrá. La medida regirá para todas las empresas, y en el caso de las personas habrá multa.

28 de junio del 2019. Hace 1 años

NUEVE DE CADA 10 VENEZOLANOS QUIEREN QUEDARSE A VIVIR EN EL PERÚ

ENCUESTA DEL INEI El 57.1% tiene educación técnica o universitaria. El 14% trabaja de cocinero o ayudante en restaurantes. Los venezolanos en promedio trabajan 60 horas semanales y la mayor parte labora en servicios. El presidente del Banco Central de Chile dijo que bajó su tasa de interés por el ingreso de venezolanos.