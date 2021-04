28 de abril del 2006. Hace 15 años

ALAN: TOLEDO APRUEBA MEDIDAS QUE PAGARÁ PRÓXIMO GOBIERNO

Considera que mandatario está haciendo un “papelón” con sus últimos anuncios faltando pocos meses para irse. Señala que es poco el monto de compensaciones ofrecido al agro por el TLC.

28 de abril del 2011. Hace 10 años

EN AEROPUERTO YA SE DECLARAN MALETAS CON US$ 1 MILLÓN

Cientos de personas no dudan en trasladar dinero, aunque no puedan sustentarlo con sus ingresos. Se trata de peruanos y también de chilenos, colombianos, cubanos, entre otros. También se sospecha de aportes de capitales a empresas. Se duda de préstamos bancarios obtenidos en paraísos fiscales. La mayor fiscalización tributaria a las personas naturales va develando muchas modalidades de evasión, que en más de un caso significa lavado de dinero. Es así que en los últimos dos años es usual que un solo viajero mueva un millón de dólares incluso una veintena de veces.

28 de abril del 2016. Hace 5 años

ESSALUD: EL 4.5% QUE DEJEN LOS QUE SALGAN DE AFP NO CUBRIRÁ ATENCIÓN

Pensión del 40% de afiliados que quieran retirar fondos cubre menos del 30% de sus gastos fijos mensuales, dice Apeseg. La Comisión de Economía del Congreso debatirá el próximo miércoles un proyecto de ley para precisar que el 4.5% de la cuenta individual de los afiliados de las AFP que retiren hasta el 95.5% de sus fondos sea derivado a Essalud. Sin embargo, Essalud considera que “definitivamente” ese porcentaje no alcanzará para atender los servicios que se demanden. Cobro pendiente. Afiliados con aportes no pagados por el empleador mantendrán su cuenta de AFP. Deuda. Son S/ 22,000 millones en aportes no cobrados.