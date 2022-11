26 de noviembre del 2007. Hace 15 años

INVERSIÓN PÚBLICA LOGRA RÉCORD EN MES DE OCTUBRE

Ejecución de obras de Gobierno y empresas públicas creció en más de 40%. En regiones fue de sólo 6.8%. El dinamismo de la inversión pública parece recuperar el tiempo perdido, aunque no por igual en todas las entidades del Estado. Así la inversión acumulada en los primeros 10 meses del año aumentó en 14.5%. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues los gobiernos regionales, tras tener en meses pasados un buen nivel de ejecución, en octubre mostraron poco avance. Pero no sólo eso, sino que los saldos de las cuentas que mantienen en el Banco de la Nación, por las transferencias recibidas, son ahora cuatro veces superiores a lo registrado al cierre del 2006.

26 de noviembre del 2012. Hace 10 años

POLVOS AZULES VENDE MÁS QUE LOS MALL POR METRO CUADRADO

Mientras los retail modernos facturan, en promedio, US$ 500 por metro cuadrado, galerías comerciales llegan a US$ 2,000. La oferta que ofrecen los centros comerciales versus las galerías como Polvos Azules es un factor clave que indica la diferencia de la rentabilidad. Si bien el retail moderno tiene una oferta novedosa, en las galerías no solo hay tres tiendas por producto, sino hasta veinte.

26 de noviembre del 2017. Hace 5 años

PRECIO DEL POLLO OTRA VEZ CERCA DE LOS S/ 10 Y GLP VOLVERÍA A SUBIR

-Este mes hubo trece productos agrícolas que no tuvieron mayor variación Actualmente, el precio promedio de la carne de ave se ubica por encima de los S/ 9.80, pero hay zonas de Lima donde alcanza hasta los S/ 11. Mientras tanto, advierten que precio del balón de gas puede superar los S/ 54, tras actualizar la banda de precios del Fondo de Estabilización de Combustibles.