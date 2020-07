26 de julio del 2005. Hace 15 años

TOLEDO PROMETE QUE NO HABRA FARRA FISCAL

Afirma que ha pagado un precio político muy alto por aferrarse a la actual política económica para dejar un país sólido. Descartó sorpresas el 28, a diferencia de lo que dijo días atrás

26 de julio del 2010. Hace 10 años

CRECE VENTA DE FACTURAS FALSAS POR INTERNET

Increíble: caen los precios de documentos falsos por creciente oferta. Pese a ser un delito, anuncios en Internet no están sancionados. Congreso no quiere legislar sobre el tema. El 38% de negocios no da comprobantes de pago en Lima. La venta de facturas falsas se ha incrementado en Internet, por los periódicos y a través de correos directos a las empresas. Antes se vendían por un monto del 10% del valor facturado, ahora están entre 3% y 4%.

26 de julio del 2019. Hace 1 años

GOBERNADOR DE AREQUIPA DEJA DIÁLOGO Y QUITA TIERRAS A TÍA MARÍA

Anula contrato de servidumbre a Southern de 49 hectáreas que fueron otorgadas por la exgobernadora Yamila Osorio. Un día después de que el presidente Vizcarra se comprometiera a revisar la licencia de construcción de Tía María, el gobernador Elmer Cáceres ratificó su oposición al proyecto y pidió la renuncia del ministro de Energía y Minas. En otras regiones ahora piden asumir los procesos de la gran y mediana minería.