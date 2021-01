26 de enero del 2006. Hace 15 años

LOURDES FLORES SE DISPARA EN INTENCIÓN DE VOTO

Obtiene 38% y le saca 22 puntos de ventaja a Humala, según encuesta de Universidad Católica. Denuncias afectaron a candidato nacionalista. Encuesta revela que Alan García y Paniagua siguen rezagados.

26 de enero del 2011. Hace 10 años

REINA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN ALQUILERES

Seis de cada 10 contribuyentes propietarios de inmuebles evaden el Impuesto a la Renta. El 69% de propietarios de casas de playa no declara ingresos al alquilar sus predios. Se viene fiscalización a 250 casas de playa.’ La brecha de incumplimiento enel pago de impuesto a la renta por alquileres de predios es alta, según un informe elaborado por la Sunat. La administración tributaria ya identificó a los contribuyentes que evaden.

26 de enero del 2016. Hace 5 años

Récord de depósitos a plazo en dólares

Aumentan Us$ 1,920 Mlls. Y alcanzan Los US$ 9,750 Mlls. Tipo de cambio se dispara a S/. 3.465 por demanda empresarial. En el año, alza es de 1.49%. Desde hace seis meses hay un continuo incremento de los depósitos a plazo en moneda extranjera. En diciembre, alcanzó su mayor tasa de crecimiento desde el 2009. Todo ello pese a que los intereses no son tan altos.