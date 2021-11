24 de noviembre del 2006. Hace 15 años

GOBIERNO RETROCEDE Y HARA REFORMA TRIBUTARIA

Si bien inicialmente sólo se iban a realizar algunos cambios, Consejo de Ministros encargó al MEF elaborar reforma. Apra sigue proponiendo exoneraciones tributarias en el Congreso.

24 de noviembre del 2011. Hace 10 años

DIÁLOGO SIN RESULTADOS, CAJAMARCA PARA HOY

La Cámara de Comercio de Cajamarca advierte que paralización generaría pérdidas por US$ 1 millón diariamente. Infructuosas fueron las conversaciones del jefe del Gabinete con los alcaldes cajamarquinos. El presidente regional ratificó la convocatoriaa un paro que podría ser violento. En tanto, dirigentes de Apurímac recordaron que este 26 vence el plazo para que el Gobierno excluya a dos provincias de las actividades mineras. Oscar Valdés, Ministro del Interior: “Tengan presente los dirigentes que ellos son responsables de la conducción de este paro”. Gregorio Santos, Presidente Región Cajamarca: “Siempre me expresé pacíficamente. La reunión la concluimos rápido porque no había más que tratar”.

24 de noviembre del 2016. Hace 5 años

MAYOR DESPEGUE DEL CONSUMO SERÁ A PARTIR DE ABRIL DEL PRÓXIMO AÑO

Credicorp Capital estima que inversión privada no minera ya se recupera. Cotización del dólar puede llegar a S/ 3.60 en el 2017 por “efecto Trump”, señala Sura. El consumo de las familias comienza a mostrar señales de reactivación. Sin embargo, este cuarto trimestre aún habrá señales de enfriamiento en varios indicadores de la economía, según un informe de Credicorp Capital. Las empresas muestran mayores utilidades por reducción de costos.