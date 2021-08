23 de agosto del 2006. Hace 15 años

APORTE DE MINERAS AL ESTADO SUPERARÍA LOS S/. 1,000 MLLS.

Empresas y Gobierno afinan monto final y condiciones. Contribución la darían más de 30 compañías. En tanto renegociación del contrato de Camisea demoraría más de lo previsto.

23 de agosto del 2011. Hace 10 años

DÓLAR BAJA A S/. 2.72 Y BCR SALE AL RESCATE

Banco Central busca que tipo de cambio no caiga debajo de S/. 2.73. Hoy el Gobierno afronta prueba de fuego con subasta de bonos. Los bancos decidieron desprenderse de sus dólares, al igual que los inversionistas, por temor a que la divisa norteamericana continúe debilitándose. El efecto ocasionó que el Banco Central se viera obligado a intervenir comprando US$ 224 millones para que se recupere el tipo de cambio. Si no intervenía, el dólar pudo caer hasta S/. 2.70. En tanto, el precio del oro volvióa romper un récord. Preparados. Para el Banco Mundial, Perú y Chile son los que mejor pueden enfrentar una nueva recesión mundial. - Impacto. China percibe que la crisis de la zona euro reducirá la demanda de sus exportaciones en los próximos meses.

23 de agosto del 2016. Hace 5 años

CONGRESO INVESTIGARÁ SI NADINE INTERFIRIÓ EN EL MEF

Oficialismo plantea que Thorne explique quiénes fueron los funcionarios que reportaban a esposa de Humala. “Eso no sé yo, eso lo comentará Alfredo”, dijo Kuczynski al referirse a sospecha que tiene el ministro de Economía. Las conjeturas del actual titular del MEF sobre la injerencia que tuvo Nadine Heredia en el despacho del jirón Junín generaron polémica. En su cuenta de Facebook, dijo que “si algún funcionario o exfuncionario se ha sentido aludido por mis palabras, no fue mi intención hacerlo”. Pero no fue la única reacción. El fujimorismo cuestionó el apoyo que pueda dar el Gobierno a la candidatura de Luis Castilla a la CAF. Alfredo Thorne Ministro de Economía “Como dije, yo solo tengo sospechas y no pruebas o evidencias. Mi atención está dedicada a sacar adelante a nuestro país”. Enzo Defilippi Exviceministro de Economía “Que (Alfredo Thorne) aclare y diga quiénes despachaban con Nadine Heredia en el MEF y a quiénes ha apartado”.