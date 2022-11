22 de noviembre del 2007. Hace 15 años

LIMEÑOS BUSCAN CASAS POR DEBAJO DE US$ 30 MIL

A pesar del incremento de la oferta, los precios se mantienen estables porque está dirigida a satisfacer una demanda existente. Este tipo de viviendas representa el 91% de la demanda insatisfecha no atendida y surge en los sectores de la población debajos ingresos que anteriormente sólo tenían la expectativa de querer una vivienda, pero no podían adquirirlas por no estar a su alcance, al no tener acceso al sistema financiero.

22 de noviembre del 2012. Hace 10 años

REFORMA DEL ESTADO SE INICIA CON 500 MIL TRABAJADORES

Ministro de Economía afirma que cuenta con el apoyo político de Humala para llevar a cabo reforma del servicio civil en el Estado. El ministro Luis Castilla dijo que la mayoría de servidores públicos son ineficientes. Plantea debatir proyecto de reforma que elabora el Ejecutivo en el Congreso durante el verano. También el MEF realizará una evaluación del sistema de control para que sea eficiente.

22 de noviembre del 2017. Hace 5 años

CAJAS EMPIEZAN A BAJAR HASTA EN 42% CUOTAS DE LAS HIPOTECAS

Fondo Mivivienda incorpora a la sexta caja municipal en su programa de financiamiento. MEF apunta a que fondos Fibra se enfoquen principalmente en el desarrollo de viviendas. A fin de mes se pondrá en marcha el esquema que permitirá que los fondos deinversión puedan adquirir las carteras de créditos hipotecarios a las instituciones financieras a fin de proveer de liquidez adicional para este tipo de financiamiento. Fondo Mivivienda quiere mayores colocaciones en el sur.