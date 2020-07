22 de julio del 2005. Hace 15 años

INDECOPI Y CONGRESO CHOCAN POR CONCERTACION DE PRECIOS

Comisión Proinversión señala que es una "locura" investigar a empresas si concertan en favor del consumidor. Indecopi no da marcha atrás y seguirá con indagaciones sobre rebaja al GLP

22 de julio del 2010. Hace 10 años

SEDAPAL IRÁ AL JUEZ PARA SUBIR TARIFAS DE AGUA

Entablará demanda a Sunass porque no está satisfecha con alza de 3.2%. Organismo regulador responde que dará pelea en el Poder Judicial. Para empresa estatal, se requiere mayor aumento para garantizar ejecución de inversiones. El vicepresidente de Sedapal, Víctor López, advirtió que si la Sunass no aprueba un nuevo incremento para las tarifas del agua, la empresa estatal no garantiza sus operaciones. Asimismo, se mostró en contra de la propuesta de la candidata Lourdes Flores para que Sedapal pase amanos de la Municipalidad de Lima.

22 de julio del 2015. Hace 5 años

ALQUILER-VENTA DE CASAS Y LEASING INMOBILIARIO NO PAGARÁN EL IGV

Se requerirá cuota inicial para alquiler-venta porque riesgo de inmobiliarias sería alto si no la hubiera, explicó el ministro de Vivienda. El Gobierno salió a defender las ventajas del nuevo esquema para promover la adquisición de viviendas y también el alquiler de las mismas. El ministro del sector, Milton von Hesse, reconoció a Gestión que el leasing inmobiliario tomará más tiempo en ser atractivo. En provincias escasean los terrenos con servicios básicos.