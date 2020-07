21 de julio del 2005. Hace 15 años

REFORMA LABORAL QUE ALISTA GOBIERNO NO SERA INMEDIATA

Congreso debatirá proyecto para otorgar nueva oportunidad a contribuyentes que perdieron fraccionamiento tributario. Sin embargo parece no ser necesario, porque pagos por este sistema han crecido en el año

21 de julio del 2010. Hace 10 años

SEDAPAL IRÁ AL JUEZ PARA SUBIR TARIFAS DE AGUA

Entablará demanda a Sunass porque no está satisfecha con alza de 3.2%. Organismo regulador responde que dará pelea en el Poder Judicial. Para empresa estatal, se requiere mayor aumento para garantizar ejecución de inversiones. El vicepresidente de Sedapal, Víctor López, advirtió que si la Sunass no aprueba un nuevo incremento para las tarifas del agua, la empresa estatal no garantiza sus operaciones. Asimismo, se mostró en contra de la propuesta de la candidata Lourdes Flores para que Sedapal pase amanos de la Municipalidad de Lima.

21 de julio del 2015. Hace 5 años

ALQUILER-VENTA DE VIVIENDAS SÍ NECESITARÁ DE CUOTA INICIAL

Las constructoras advierten que el nuevo esquema les trasladará el riesgo de la compra. En octubre, el Gobierno espera que el reglamento de los nuevos esquemas de alquiler-venta y leasing inmobiliario ya se pueda empezar a aplicar. En el sistema financiero hay cautela por el leasing inmobiliario y no se percibe mayor entusiasmo.