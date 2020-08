21 de agosto del 2015. Hace 5 años

INVERSIÓN SUFRE SU PEOR CICLO DE CAÍDA EN 14 AÑOS

Registra un descenso por seis trimestres consecutivos, que no ocurría desde el 200o. Se desploma 8.8% en el segundo trimestre. Banca de inversión recorta las proyecciones de crecimiento hasta el 2017 y prevé que BCR subirá su tasa a mediados del 2016. Aunque el crecimiento de junio generó expectativas, lo cierto es que la recuperación aún no está en curso. La inversión, tanto pública como privada, medida como inversión bruta fija, refleja que un rebote no está cerca. El consumo privado mostró una desaceleración en el segundo trimestre del año.

CONGRESO PRIORIZARÁ LEY PARA IMPULSAR VENTA DE GENÉRICOS EN FARMACIAS

Iniciativa del Ejecutivo presentada en junio será puesta a debate. También se pretende discutir proyectos vinculados a seguros con copagos y servicios clínicos. Un estudio de Ipsos revela que el precio de los medicamentos genéricos es 79% más bajo en Perú que el promedio de la región.