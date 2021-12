2 de diciembre del 2011. Hace 10 años

EN RIESGO OTROS TRES PROYECTOS MINEROS EN CAJAMARCA

Minas Conga no sería el único proyecto al que el presidente regional de Cajamarca le ha puesto la mira. El gerente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, afirmó que como empresa no tienen nada que hacer y la solución del conflicto en Cajamarca está en manos del Gobierno. El presidente de Capeco, Walter Piazza, advirtió que el sector construcción se afectará si se paralizan los proyectos mineros. La Cámara de Comercio de Cajamarca pide que se declare en emergencia la zona. Luis Carranza, ex ministro de Economía: “Renunciar a los grandes proyectos de inversión significa que estamos apagando uno de nuestros motores de crecimiento”.

2 de diciembre del 2016. Hace 5 años

PERUANOS PONEN UNA NOTA MENOR A 12 AL TRABAJO DE 18 MINISTERIOS

Carteras de Salud y Justicia están jaladas. Popularidad de PPK disminuye seis puntos y su desaprobación sube siete puntos. El 49% de los peruanos considera que los empresarios confían poco en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La población aprobó con las justas al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski al ponerle una nota de 11.8, cuatro décimas menos respecto al resultado que obtuvo en el mes de noviembre (12.2). Sector socioeconómico D es el que más se inclina por ponerle cero, en cambio los sectores E y A/B le ponen la mejor nota. El 55% de los encuestados confía poco en los empresarios nacionales y un 24% no confía en ellos. La popularidad del alcalde de Lima también cayó en diciembre. Se redujo 9 puntos porcentuales por efecto del bypass.

2 de diciembre del 2020. Hace 1 año

PARO AGRARIO EN ICA PONE MIRA EN PAGO DE DERECHOS LABORALES

Sunafil señala que no puede haber trabajadores de agroexportadoras que laboren fuera de planilla. Comisión de Trabajo convoca a jefe de Sunafil para evaluar los avances en la fiscalización. Empresas agroexportadoras dicen que el problema es el mal uso de services y no la actual ley laboral. Salario en la agroindustria es 85% mayor que el sueldo promedio del sector, según el IPE.