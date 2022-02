19 de febrero del 2007. Hace 15 años

EMPRESAS PUBLICAS AUMENTARIAN PERSONAL POR ORDEN JUDICIAL

Jueces otorgan medidas cautelares para retorno de trabajadores cesados por Fujimori, pese a que plazas no están presupuestadas. Congreso define esta semana beneficio para más despedidos que costaría S/. 600 mlls.

19 de febrero del 2021. Hace 1 año

MEF ESTIMA ‘BACHECITO’ ESTE MES Y ESPERA QUE NO SE REPITA EN MARZO

Ministro de Economía considera que cuarentena focalizada ha dejado casi intacto el aparato productivo. Reprogramación de créditos de Reactiva Perú se aprobaría antes de mayo y se enfocará en mypes. Fondo Monetario proyecta que PBI crecerá 8.5% este año si se contiene la emergencia en marzo. Ministerios de Economía y Trabajo diseñan políticas laborales para contribuir al crecimiento económico.

19 de febrero del 2021. Hace 1 año

HAY 26 GRUPOS DE FAMILIAS QUE ESTÁN EN LISTA DE VACUNADOS INDEBIDAMENTE

También encuentran un nombre que no figura en Reniec, nueve extranjeros y 13 registros duplicados. INS aún no entrega información. Ministro de Salud señala que privados no participarán, al menos, en la primera fase de la vacunación.