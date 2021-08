19 de agosto del 2011. Hace 10 años

UTILIDADES DE LAS MINERAS LLEGARON A LOS S/. 6,881 MLLS

Se incrementaron 27%. Gobierno espera obtener más de S/. 2,000 millones por las modificaciones en el sistema de regalías. Las empresas mineras siguen cosechando el alza de los precios internacionales. Es así que la rentabilidad patrimonial en los primeros seis meses del año fue 35%. Las posiciones se han vuelto extremas en la negociación para definir el esquema final del nuevo sistema de regalías. La ampliación de Cerro Verde durará más de dos años. P.2, 3, 7. Con esta edición se distribuyó el número 9 de la Revista Gestión G aparece foto de Jaime García Echecopar CEO de IBM en el Perú.

19 de agosto del 2016. Hace 5 años

ZAVALA PRESENTA PLAN Y OPOSICIÓN RECLAMA CÓMO SE CUMPLIRÁN METAS

Presidente del Consejo de Ministros se compromete a destrabar megaproyectos por US$ 18 mil millones en dos años. Discurso omite mención a reducción del IGV y medidas para combatir la minería ilegal. No se hizo crítica alguna a Humala. Fernando Zavalay su Gabinete se presentaron ante el Congreso solicitando un voto claro para su investidura. Frente a las críticas de la oposición, Carlos Bruce respondió que los detalles exigidos los darán los ministros cuando acudan a las comisiones del Parlamento. Tras 12 horas de debate, se planteaba realizar hoy la votación de confianza. Gremios empresariales. Consideraron sensato el discurso de Zavala. Ausencia. El premier no habló sobre la explotación del gas natural y la renegociación de los contratos.