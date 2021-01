18 de enero del 2006. Hace 15 años

DÓLAR CAYÓ S/. 3.40

En últimas tres jornadas disminuyó 1.13% debido a mayor demanda de soles para pago del IGV. Crece enfrentamiento entre Confiep y BCR por volatilidad cambiaria. Bajó riesgo país.

18 de enero del 2011. Hace 10 años

CEMENTERAS NO BAJARÁN SUS PRECIOS

“No tendrá efecto alguno que el Gobierno haya reducido el arancel a 0%”, dicen las empresas. Recuerdan que la anterior rebaja arancelaria no hizo bajar los precios. Los despachos de cemento aumentaron 15%. La importación de cemento y de clínker ya no pagará aranceles, pues el fin de semana el Gobierno redujo esta imposición a 0%. Pero esta rebaja no se trasladará al precio, pues “el cemento en el Perú cuesta más barato que en Chile”, han dicho los fabricantes.

18 de enero del 2016. Hace 5 años

EL 71% DE LOS COLEGIOS INCREMENTA PENSIONES

Más del 50% sube la cuota de ingreso en, al menos, 20%. La mayoría de colegios privados aumentará, en promedio, sus pensiones en 6% este año y un 9% elevará el pago en más de 16%, según informe del Grupo Educación al Futuro. Lea en esta edición el ranking de pensiones.