17 de noviembre del 2006. Hace 15 años

INCLUIRIAN NUEVAS ACTIVIDADES EN PAGO ADELANTADO DEL IGV

Sunat incorporaría transporte interprovincial de pasajeros a sistema de detracciones. Halla indicios de evasión en espectáculos de artistas extranjeros y duda de que eventos arrojen pérdidas.

17 de noviembre del 2011. Hace 10 años

DEFIENDE LA MINERÍA PERO CON CONDICIONES

Mandatario sostiene que el proyecto de Minas Conga es importante para el Perú. El presidente del Gobierno Regional de Cajamarca dijo que Humala habló para Confiep. El Gobierno no aceptará presiones contra la minería, remarcó el presidente Humala, y defendió el proyecto de Conga porque dijo que “le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social” que prometió. Instó a la población que entienda que si quiere desarrollo hay que preguntarse “de dónde va a salir la plata”. Demandó gastar a las regiones y anunció que se modificará la distribución del canon. Nosotros planteamos una postura sensata: el agua y el oro. El Perú vive hoy de la minería”. “Exigimos a la empresa que no nos venga a hacer reservorios de cemento, queremos la construcción de lagunas con tecnología de punta”. “La minería no puede servir a unos cuantos y volver millonarios a esa gente, tenemos que resolver el problema de la extrema pobreza”

17 de noviembre del 2020. Hace 1 año

FRANCISCO SAGASTI SE CONVERTIRÁ EN NUEVO PRESIDENTE

Tras largas negociaciones, Congreso eligió a legislador del Partido Morado con 97 votos a favor. Hoy juramentará como mandatario. Sagasti plantea mejorar marco legal para que protestas puedan llevarse de manera pacífica y prevenir actos de violencia.Congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, será la presidenta encargada del Parlamento. Fiscalía inicia investigación a Merino de Lama, Flores Aráoz y Rodríguez por muertes en protestas.