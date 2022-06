17 de junio del 2021. Hace 1 año

SE ABRE LA PUERTA PARA QUE 600 MIL AFILIADOS SE JUBILEN DESDE 50 AÑOS

Dictamen del Congreso reduce jubilación anticipada en hombres, que ahora es de 55 años. A la fecha, con esta modalidad se retiraron S/ 13,766 millones de las AFP. SBS advierte que al bajar edad habrá más desamparo para jubilados, pues tendrán menos ahorro y a la vez una menor pensión.

17 de junio del 2021. Hace 1 año

MAYORÍA DE RECURSOS DE NULIDAD DE ACTAS FUERON RECHAZADOS

Jurados Especiales desestimaron pedidos y la mayoría no admitió los entregados fuera de plazo. Jurado Nacional de Elecciones empezó a resolver apelaciones de partidos sobre actas observadas. Guillermo Bermejo (Perú Libre) señaló que no se puede descartar participación de Cerrón en el Gobierno. Miguel Torres (Fuerza Popular) dijo que no apoyan pedido de nulidad de elecciones.