17 de julio del 2015. Hace 5 años

HABRÁ CÁRCEL POR FRAUDES EN REGISTROS PÚBLICOS

Gobierno presenta anteproyecto para reforzar la libre competencia. Subirán sanciones. El proyecto para la nueva ley de libre competencia presentado por Indecopi aumenta los incentivos para los que denuncien a las empresas que formen cárteles, como laconcertación de precios. También se acepta recomendación de la OCDE para que los estudios de mercado del Indecopi que propongan medidas para la libre competencia sean respondidos obligatoriamente.

17 de julio del 2019. Hace 1 años

TENSIÓN POR TÍA MARÍA: AREQUIPA DA ULTIMÁTUM Y VIZCARRA NO RETROCEDERÁ

Presidente dice que licencia de construcción no se anulará. Gobierno regional interpondrá recurso de revisión al permiso. Arequipa tiene ocho iniciativas en etapa de exploración y cuatro grandes proyectos de US$ 6,357 millones por ejecutar. Elmer Cáceres dio 72 horas al Gobierno para anular licencia. Mercedes Aráoz advierte que no se puede negociar con una pistola en la cabeza.

LEYENDA

17 de julio del 2015. Hace 5 años – En dos días sale la ley de alquiler - venta de viviendas. Las primeras medidas que promulgará el Gobierno están referidas al leasing inmobiliario y posteriormente un decreto sobre capitalización