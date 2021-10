15 de octubre del 2020. Hace 1 año

EL 1 DE NOVIEMBRE MACHU PICCHU SE REABRE AL TURISMO

Reapertura se iniciará con visitantes nacionales y progresivamente con los del extranjero. Inicialmente se esperan 675 turistas por día. Planes de bioseguridad incluyen monumentos históricos, hoteles y comercios. Desde hoy, se reanudarán actividades turísticas en valle del Colca.

15 de octubre del 2020. Hace 1 año

PBI PER CÁPITA DEL PERÚ ESTE AÑO SERÁ EL SEGUNDO QUE MÁS CAERÁ EN LA REGIÓN

Descenderá 14.8% y llegará a US$ 10,895, alcanzando así el mismo nivel que tuvo en el periodo 2010-2011. La caída sería la peor registrada en Latinoamérica, solo después de la de Venezuela. Para el 2021, el FMI proyecta que el PBI per cápita peruano alcanzaría los US$ 11,573. Para el próximo año, el producto por habitante del país ‘rebotaría’, pero llegaría a su nivel prepandemia todavía en el 2024, según la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI). El PBI per cápita resulta de la división del producto bruto interno (PBI) entre el número de habitantes de un país y refleja -en parte- el nivel de riqueza o bienestar de una economía.