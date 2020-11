15 de noviembre del 2005. Hace 15 años

REBAJA ARANCELARIA PERMITIRÁ QUE SIGA BOOM INDUSTRIAL

Porque amortiguará alza de insumos y combustibles, señala Ministerio de la Producción. También prevé que ayude a reducción de precios en mercado interno. No habría un alto costo fiscal.

15 de noviembre del 2010. Hace 10 años

AFILIADOS A AFP GANARÁN MÁS DE 20% ESTE AÑO

El fondo 2 alcanzará un rendimiento de 20% y el fondo 3 de 30%. Las AFP no se perderán la fiesta del alza de la bolsa de valores. Tienen US$ 600 millones para invertir en bolsas de Chile y Colombia. Los inversionistas, como las AFP, no están dispuestos a pasar la oportunidad de la euforia bursátil que se vive en estas semanas, señaló el gerente de inversiones de Profuturo AFP. El 53% de las inversiones del sistema privado de pensiones está en soles.

15 de noviembre del 2019. Hace 1 años

COMAS Y ATE LIDERARÁN DEMANDA PARA COMPRA DE VIVIENDAS EN EL 2020

Estado pondrá terrenos por 100,000 metros cuadrados para complejos habitacionales. Ambos distritos tendrán mayor disponibilidad de áreas para proyectos multifamiliares. Antes de fin de año se empezarán a poner en subasta los terrenos. Los precios de los departamentos de interés social estarán entre S/ 105,000 y S/ 419,600, según desarrolladores inmobiliarios.