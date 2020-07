15 de julio del 2005. Hace 15 años

TOLEDO PROMETE "SORPRESAS" EN ECONOMIA PARA EL 28

Adelanta que entre las medidas estarán aquellas para reducir la pobreza. También se rectifica y señala que no "se echará" en negociación del TLC. En julio volvió a crecer optimismo de limeños en la economía.

15 de julio del 2010. Hace 10 años

EL BCR NO QUIERE DÓLAR A S/. 2.80

Hizo compra récord de US$ 493 millones para evitar caída cuando el cambio se fue a S/. 2.80. Estrategia del BCR ocasionó pérdidas a los bancos que especularon. Por escasez de dólares en banca, se encarecen créditos en moneda extranjera. En últimos tres días, se negociaron US$ 1,898 millones. Ahora en el mercado hay incertidumbre sobre intervenciones del Banco Central. La ausencia del Banco Central en el mercado cambiario a inicios de semana descolocó a los que apuestan a que el dólar caerá rápidamente. Por eso, ayer, la jornada que se vivió fue de 'dientes apretados' cuando el BCR a las 10:00 a.m. empezó a comprar para frenar la caída del dólar, logrando que la cotización cierre en S/. 2.823.

15 de julio del 2015. Hace 5 años

INVERSORES VEN MENOR RIESGO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Incertidumbre y volatilidad para los activos locales, como las acciones, será baja. Hay poco riesgo para la renta variable de que alguna candidatura radical triunfe en las elecciones presidenciales del 2016, afirma el banco de inversión JP Morgan.