15 de abril del 2011. Hace 10 años

PARA MEF ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN BOLSA

BVL revierte caída, sube 0.6%. Fondos de las AFP aprovechan oportunidades y hacen ganancias Se bate récord de negociación de acciones. BCR interviene con fuerza tras llegar el dólar a S/. 2.83. El ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo que la incertidumbre que ocasionó un sismo en la bolsa y el alza del dólar se debe a la falta de información de los candidatos, lo cual genera especulación. Con esta edición se distribuyó el número 5 de la Revista Gestión G.

15 de abril del 2016. Hace 5 años

CONGRESO GANA BATALLA A LAS AFP: SE PODRÁ RETIRAR 95.5% DE FONDOS

Ya no prescribirán aportes no pagados por las empresas. Se estima que se liberarán inicialmente recursos por S/ 2,500 millones. El Congreso aprobó por 84 votos a favor la insistencia del proyecto de ley que permite a los afiliados de las AFP, al cumplir los 65 años, retirar hasta el 95.5% de los fondos acumulados. No quedó claro cómo se administrará el 4.5% de los recursos que no se retirarán. Hipotecas. Se podrá usar 25% de fondos para cuota inicial. Fujimorismo. Chlimper cree que ley es bomba de tiempo.

15 de abril del 2020. Hace 1 año

GOBIERNO APUNTA A MAYO PARA REINICIO GRADUAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Vizcarra fija plan de tres fases. Espera que en verano del 2021 se llegue a la normalidad. Se aplicará una vigilancia estricta a los familiares de los contagiados. MEF evalúa ‘con pinzas’ medidas para afrontar el pago de alquileres. Mandatario ratifica que elecciones serán en abril próximo y que no postulará. Centros comerciales podrán reabrirse, pero bajo nuevos parámetros. Presidente insta a empresas y trabajadores a ‘ceder algo’ para reactivar economía.