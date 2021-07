14 de julio del 2006. Hace 15 años

CONGRESO RETROCEDE Y LIBERA DE CONTROLES A PETROPERÚ

Petrolera estatal no podrá ser supervisada por el Fonafe, el SNIP ni el Consucode. No tendrá límites de gasto y endeudamiento. Norma ya no podrá ser observada por el Ejecutivo.

14 de julio del 2011. Hace 10 años

EL 52% DE LAS EMPRESAS TIENE MENORES VENTAS

El 29% enfrenta problemas en el cobro de facturas. El 48% ha postergado sus proyectos de inversión. El 38% demanda transparencia al nuevo Gobierno. Desaceleración de economía siguió en mayo, solo creció 6.5%. Equipo económico de Humala alista medidaspara reactivar economía. Una encuesta de GRM a ejecutivos en Lima revela que el 45% considera que lo que más afectó de la coyuntura electoral a las empresas fue la caída de las ventas.

14 de julio del 2016. Hace 5 años

70% DE CONFLICTOS SOCIALES NO SE DA POR RECHAZO A LA ACTIVIDAD MINERA

En mayoría de los casos, la población no solicita que las empresas mineras se retiren sino que mejoren las condiciones. El Gobierno de Kuczynski heredará 95 conflictos mineros, pero en la mayoría de los casos las causas no van contra la actividad extractiva, señala Cooper Acción, sino más bien se pide generación de empleo en la zona y compras de la producción local. Recuadro: Minería ilegal. Madre de Dios y Puno son dos bastiones que se han consolidado para detener el proceso de formalización e interdicción.