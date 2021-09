11 de setiembre del 2006. Hace 15 años

EMPRESARIOS QUE NO AJUSTEN COSTOS “QUEDARÁN MUERTOS”

Actualmente ya los están disminuyendo por mayor competencia, señala Asbanc. Banca percibe que siguen mejorando ingresos de empresas y que se han empezado a desempolvar proyectos de mayor envergadura.

11 de setiembre del 2020. Hace 1 año

AUDIOS DE VIZCARRA Y SU ENTORNO GENERAN OTRA CRISIS POLÍTICA

Se oye al presidente pedir alterar registro de visitas de Richard Cisneros, ante indagación del Congreso. Admite diálogos, pero no hace mea culpa y dice que no renunciará. Reta al Parlamento a vacarlo. Legislativo no da marcha atrás y anoche empezó arecolectar firmas para promover la vacancia.

11 de setiembre del 2020. Hace 1 año

RUIDO POLÍTICO AGITA A LA BOLSA, QUE CAE, Y DÓLAR LLEGA A S/ 3.549

Banco Central de Reserva tuvo que intervenir para atenuar alza. La Bolsa de Valores de Lima arrancó la jornada al alza, pero terminó cayendo 0.9%.