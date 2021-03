11 de marzo del 2011. Hace 10 años

INVERTIR EN COMPRA DE FACTURAS PUEDE RENDIR 12% AL AÑO

Fondos que adquieren letras y facturas de corto plazo buscan captar inversión de personas. Se puede ingresar a participar con US$ 20 mil como mínimo. Rentabilidad del fondo llega a 12% y supera a cualquier depósito a plazo de 16 meses. Inversionistas pueden cobrar cada dos meses su rendimiento. Actualmente, hay un mercado para el descuento de facturas que llega a US$ 1,300 millones, pero el mercado potencial puede alcanzar los US$ 30,000 millones. Es por eso que la ley de factoring para las mypes entrará en vigencia a partir del próximo mes.

11 de marzo del 2016. Hace 5 años

DÓLAR ESTÁ EN PICADA, CAE A S/ 3.42

BCR mantuvo su tasa porque si bien hay mayor inflación señala que se ha revertido parcialmente la depreciación del sol. El dólar profundiza su caída en la medida en que los inversionistas extranjeros venden el billete verde al igual que las empresas nacionales, ante el periodo de pago de impuestos que se avecina. Las instituciones bancarias estiman que en las dos últimas semanas los extranjeros vendieron US$ 600 millones en el mercado local, mientras que los fondos de inversión han dejado de comprardólares.

11 de marzo del 2016. Hace 5 años

AGRO DE PIURA PIERDE S/ 25 MLLS. POR LAS LLUVIAS

El impacto fue principalmente en 1,240 hectáreas en el valle del Chira. Se adelanta friaje en la selva.