11 de febrero del 2011. Hace 10 años

LAS PÉRDIDAS GOLPEAN A TRES CAJAS RURALES

Mayor morosidad hizo que reservas por incumplimiento de pagos de los créditos aumentaran en 85%. Solo dos entidades tuvieron incremento en sus utilidades. Hay 348 mil depositantes en las cajas rurales. Asomif espera que se revierta la situación este año. En esta edición, todo lo que debe saber sobre la salud de las cajas. Un informe de la Superintendencia de Banca sobre las cajas rurales revela que se deterioró su situación financiera el año pasado. Es por eso que las cajas tuvieron que castigar créditos por S/. 33 millones.

11 de febrero del 2016. Hace 5 años

TARIFA ELÉCTRICA PODRÍA ELEVARSE EN MÁS DE 20%

La generación mediante las centrales hidroeléctricas ha retrocedido al 40%, advierte el gerente general de Luz del Sur. Para este año, no hay ninguna razón para pensar que las tarifas eléctricas vayan a disminuir, señala el gerente general de Luz delSur, Mile Cacic. Considera que hay una concentración en la actividad eléctrica, que actúa como un cártel, razón por la que no pueden bajar las tarifas. Cuestionamiento. El desarrollo de las energías renovables no convencionales consubsidios ha llevado también a elevar las tarifas, dijo Mile Cacic.

11 de febrero del 2020. Hace 1 año

CERRARÁN TEMPORALMENTE EMPRESAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES

Cambios en el reglamento de inspecciones otorgan nuevas facultades a sunafil. Objetivo será disuadir de que se incumplan las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, según Sunafil. Elevan multas a grandes y medianas empresas por toda infracción laboral que cometan. Desde hoy, se estima que 300,000 empresas tendrán que dar ‘seguro de vida ley’ a todos sus trabajadores.