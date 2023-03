1 de marzo del 2008. Hace 10 años

EL GASTO POR COLEGIOS SUBE PARA EL 40% DE LIMEÑOS

El 78% de los padres de familia del segmento D señala que alza será de hasta 10%, y el 70% se queja de la poca capacitación de los maestros. El 38% de los padres de familia en Lima que tienen sus hijos en colegios particulares considera que el costo de la pensión es caro. Aun así, el 44% del segmento D está dispuesto a cambiar de colegio a sus hijos para mejorar su educación, más aún cuando el año pasado los estudiantes de los colegios públicos perdieron el 30% de las clases debido a las huelgas. Asimismo, cada vez las familias de todos los estratos socioeconómicos destinan un mayor porcentaje al gasto escolar.

1 de marzo del 2018. Hace 5 años

ODEBRECHT DIO DINERO A CAMPAÑAS DE KEIKO, PPK, TOLEDO Y ALAN GARCÍA

Entregó US$ 1.2 mlls. a campaña de Keiko, US$ 300,000 a la de PPK, US$ 600,000 a la de Toledo y US$ 200,000 a la de Alan. El jefe de Estado, el expresidente García y la lideresa de Fuerza Popular negaron haber recibido aportes. Barata también aseguróque aportó a campaña del No de Susana Villarán durante proceso de revocación. El presidente Kuczynski responderá a la comisión Lava Jato el 16 de marzo en Palacio de Gobierno. Jorge Barata precisó que el dinero fue entregado a través de intermediarios, adiferencia del caso de Humala. Luego del interrogatorio, Fiscalía espera pruebas de la propia empresa brasileña.

1 de marzo del 2022. Hace 1 año

JUAN SILVA SALE DEL MTC EN MEDIO DE MÁS DENUNCIAS

Horas antes, rechazó las acusaciones de corrupción de Karelim López y dijo que no renunciaría, pero al final dimitió. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales arrancó el camino para debatir denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria.