1 de diciembre del 2006. Hace 15 años

HABRIA MARCHA ATRAS EN ELIMINAR DESPIDO ARBITRARIO

Presidente de Comisión de Trabajo y otros congresistas evalúan solicitar reconsideración ante críticas. Parlamentarios creen que ya no se puede seguir aprobando propuestas de Negreiros.

1 de diciembre del 2011. Hace 10 años

EN EL ÚLTIMO MINUTO LA BOLSA CIERRA MES EN AZUL

Recuperación se debió a buenas noticias de EE.UU. y Europa. 26 fondos mutuos terminarán con ganancias. Diciembre será positivo. La bolsa cerró noviembre ganando 1.44%, pese a que hasta el martes iba perdiendo 2%. Bastó un día para revertir el resultado. La suspensión de Conga no tuvo repercusión. Mientras tanto, el dólar volvió a marcar S/. 2.69 y el BCR nuevamente tuvo que intervenir para que no caiga por debajo de S/. 2.70. Ayer se negociaron US$ 664 millones, el mayor monto de la semana.

1 de diciembre del 2016. Hace 5 años

GOBIERNO ALISTA MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL

Mejorará norma para que contratación de trabajadores con discapacidad se cumpla. Hoy el ministro de Trabajo presentará ante el Consejo Nacional del Trabajo alrededor de 14 propuestas como parte de la reforma laboral que el Gobierno impulsará. Entre los temas que abarcará están los ceses colectivos, multas y arbitraje. Además se creará la figura del buen empleador. Facultades legislativas. Se publicaron dos decretos para destrabar proyectos de inversión, fomentar la inversión privada en infraestructura y ampliar ámbito de obras por impuestos.