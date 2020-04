7 de abril del 1995. Hace 25 años

ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIARAN COSTO INICIAL DE PLAN BRADY PARA PERU

Ministro de Economía señaló que el próximo año la negociación con el Club de París será difícil, debido a nuestro ingreso per cápita.

7 de abril del 2000. Hace 20 años

ADEX: PROPUESTA DE INCENTIVOS SELECTIVOS ES UN SUBSIDIO

Presidente del gremio exportador señaló que iniciativa del ministro de Industria significaría un problema para la caja fiscal y advirtió que puede generar una lucha de intereses entre empresarios.

7 de abril del 2005. Hace 15 años

GOBIERNO PIDE MAS PLAZO PARA CONSENSO EN LEY DE TRABAJO

Por la complejidad de aspectos pendientes, señala ministro Juan Sheput. Considera que temas de despidos y services son los de mayor entrampamiento. SNI plantea no fijarse plazos

7 de abril del 2010. Hace 10 años

CRECEN AFILIADOS A ONP, PESE A SER UN ‘SALTO AL VACÍO’

Aumenta afiliación de trabajadores de la industria y comercio. Sin embargo, el 65% de las pensiones debe ser financiado por el Estado. Edad de una parte importante de nuevos afiliados oscila entre 40 y 55 años. En las AFP, para lograr una pensión de S/. 550 se debe juntar fondo de S/. 110 mil. Progresivamente, se han reactivado las afiliaciones al Sistema Nacional de Pensiones, pese a ser un esquema desfinanciado. Los micro- empresarios también prefieren ir a la ONP.

7 de abril del 2015. Hace 5 años

Paso a paso vuelve optimismo a los consumidores de sectores A, B y C

Confianza sube 7 puntos, tras sufrir caída en febrero. Un mayor número de peruanos cree que mejorará situación de su hogar. El 73% de peruanos considera que empleo no caerá, pero la mayoría no cree que sea momento para comprar bienes duraderos. El Indice de Confianza del Consumidor, que elabora GfK, mejoró en marzo, pero aún se mantiene en la zona del pesimismo, pero no así para los peruanos de los segmentos A, B y C. Sin embargo, el 53% aún considera que la economía crece más lento que antes. Así, el 50% en Lima no está dispuesto a comprar electrodomésticos, mientras en provincias es solo el 33%.