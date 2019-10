6 de octubre de 1994, hace 25 años

USARAN PAPELES DE DEUDA EN VENTA DEL BANCO CONTINENTAL

El 30% de las acciones será transferido al sector privado bajo el mecanismo de participación ciudadana.

6 de octubre de 1999, hace 20 años

PERU PAGARA US$ 2,000 MILLONES POR DEUDA EXTERNA PROXIMO AÑO

Fujimori afirmó que si no fuera por créditos del exterior no se cancelarían vencimientos. Entre diciembre de 1990 y junio de este año el Gobierno recibió US$ 7,705 millones por desembolsos de préstamos, según BCR.

6 de octubre del 2004, hace 15 años

SERVICIOS DE TERCERIZACION A EMPRESAS EN PELIGRO

Debido a fallo judicial que declara ilegal su inclusión en reglamento de intermediación laboral. Temen cuestionamientos a contratos pues sindicatos consideran la sentencia como un triunfo

6 de octubre del 2009, hace 10 años

ESSALUD EMPIEZA COBROS COACTIVOS POR S/. 1,000 MILLONES

En la lista de morosos hay más de 100 grandes empresas, incluidos clubes deportivos. Sector privado operará tres hospitales en Lima a partir del próximo año. Empresarios piden que mejoren los servicios. Essalud tiene un monto por cobrar de aproximadamente S/. 2,000 millones, del cual, la mitad corresponde a deuda del Estado. El gerente general de la entidad, Javier Rosas, exigió a la Sunat que realice los cobros con oportunidad.

6 de octubre del 2014, hace 5 años

RESULTADO ELECTORAL JAQUEA A LA MINERÍA

En 16 regiones habrá segunda vuelta. Movimiento de Santos gana en primera vuelta. En Apurímac antiminero iría a segunda vuelta. Siete proyectos mineros en Cajamarca y Apurímac estarían en riesgo de no realizarse. La inversión directa asciende a US$ 12,000 millones, sin embargo, por su efecto multiplicador, el monto en riesgo es de US$ 18,000 millones. Este retraso reduciría en 1.5 puntos porcentuales el crecimiento del PBI este año.