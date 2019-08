6 de agosto de 1994, hace 25 años

SUSANA HIGUCHI ABANDONO PALACIO DE GOBIERNO

Se encuentra en casa de amigos desde el martes, un día antes de denunciar por segunda vez la inconstitucionalidad de la Ley Electoral.

6 de agosto de 1999, hace 20 años

MISION DE BANCO MUNDIAL EVALUARA SIMPLIFICACION DE IMPUESTOS

Equipo económico busca mejorar administración tributaria, señaló vicepresidente de Adex. SBS publicará tasas de interés máximas y mínimas y los recargos que cobra cada banco.

6 de agosto del 2004, hace 15 años

BCR AUMENTA TASA DE INTERES POR REPUNTE DE INFLACION

Medida adoptada por directorio del Banco Central propiciaría menor demanda de soles para reducir presiones inflacionarias. Precios de bienes importados aumentaron 11% en últimos doce meses

6 de agosto del 2009, hace 10 años

DÓLAR CAE A NIVEL MÁS BAJO DEL AÑO

Llegó a S/.2.94. Se prevé que siga a la baja. Bancos perciben que por el momento el Banco Central no intervendrá en el mercado. En el mercado internacional, dólar continúa perdiendo piso. La cotización del dólar resbaló por la venta de la divisa norteamericana de los clientes "off shore", ya que se percibe un retraso en la apreciación del sol respecto a otras monedas de la región. El monto negociado en el mercado cambiario fue de US$ 353.8 millones ayer.

6 de agosto del 2014, hace 5 años

EN EL AÑO, APENAS TRES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN RINDEN MÁS DE 5%

Solo 12 opciones, de las 278 disponibles, tienen pérdidas. Los rendimientos se mantendrían constantes hasta fin de año.

6 de agosto del 2018, hace 1 años

PESE A CRECIMIENTO NO SE REVIERTE PESIMISMO DE LOS CONSUMIDORES

Confianza disminuye más en Lima que en el interior del país.

Analistas suben expectativas de crecimiento, pero no empresas.

El 62% cree que no se toman medidas para la reactivación.