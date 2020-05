4 de mayo del 2005. Hace 15 años

EJECUTIVO EVALUA CAMBIOS A LEGISLACION SOBRE DESPIDOS

Alista propuesta para disminuir requisitos cuando empresas necesiten reducir personal. También se otorgarían beneficios para fomentar formalización del empleo y mejorar fiscalización

4 de mayo del 2010. Hace 10 años

Mamás quieren ahora efectivo o vales por su día

Campaña por el Día de la Madre moverá cerca de US$ 230 millones este año. En estratos A y B se gastarán hasta S/. 3,000. En estrato C se gastarán S/. 120 y S/. 80 en el D. En Internet, esperan que ventas suban en 20%. En provincias, el norte liderará consumo. El próximo domingo 9 de mayo, los gastos de los hijos para agasajar a sus madres superarán al que realizan los esposos, revirtiendo una tendencia de años atrás. Pero no todos los segmentos gastarán igual. Por ejemplo, en los estratos C y D predominarán las salidas a comer en restaurantes. A todo esto, tenga cuidado al comprar electrodomésticos.

4 de mayo del 2015. Hace 5 años

Publicidad más cara en TV está en 8 programas nacionales

Canal 4 y Canal 2 tienen más programas en el top 10. Golosinas fue la categoría que más aumentó su inversión publicitaria en verano.