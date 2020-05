31 de mayo del 2005. Hace 15 años

ADVERTENCIAS DE PELIGRO FISCAL NO FRENAN PROMESAS DE WAISMAN

Mientras el MEF está de acuerdo con preocupación del BCR acerca del incremento del gasto público, el presidente en ejercicio sigue comprometiendo recursos para atender demandas sociales

31 de mayo del 2010. Hace 10 años

Mivivienda rebaja tasa a solo 9.3%

Línea del Fondo Mivivienda se duplica para algunos bancos. Cada vez más compradores dan 50% de cuota inicial. Se vienen nuevos megaproyectos de casas a partir de julio. Solo el 5% de la oferta en Lima se dirige al estrato C. Una vivienda para el segmento D cuesta cerca de US$ 20 mil. Los créditos con la línea de financiamiento del Fondo Mivivienda se expanden a una tasa de 20% mensual desde diciembre del año pasado. Las personas prefieren actualmente adquirir sus departamentos en planos.

31 de mayo del 2019. Hace 1 año

INVERSION PRIVADA NO MINERA ESTA PARADA POR CONFLICTIVIDAD POLITICA

Calificación crediticia no se afectaría. En julio se volverá a evaluar el rating. Si no prende la chispa de la inversión privada no minera el crecimiento potencial bajaría a 3%, dice vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody´s. En primer trimestre cayó inversión privada no minera.