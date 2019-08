31 de agosto de 1994, hace 25 años

EE.UU. CAMBIA ADVERTENCIA PARA VIAJEROS AL PERU POR DISMINUCION DE TERRORISMO

Departamento de Estado cambió el “Travel Warning” por segunda vez en lo concerniente a facilidades médicas, crímenes menores y adopciones

31 de agosto de 1999, hace 20 años

INVERSION EXTRANJERA SUPERARIA LOS US$ 1,200 MILLONES ESTE AÑO

Sin embargo, retraso en reestructuraciones empresariales y política crediticia conservadora de la banca frenaría rápida recuperación de inversión privada nacional, señala informe de BBV Continental SAB

31 de agosto del 2004, hace 15 años

MASIVO TRASLADO DE DEPÓSITOS DE DÓLARES A SOLES

Transferencia de recursos se convierte en otro factor de presión a la baja del tipo de cambio, advierten directivos bancarios. Afirman que sin intervención del BCR, dólar estaría en S/. 3.25

31 de agosto del 2009, hace 10 años

PARE DE SOÑAR: PRECIOS DE CASAS NO BAJARÁN MÁS

Ministro de Vivienda señala que es momento de comprar. Rebaja en precio de materiales de construcción tuvo poco impacto en el abaratamiento de viviendas. Allison cree que aún no deben 'sincerarse' las tarifas de agua. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francis Allison, señaló que en los proyectos destinados a los segmentos socioeconómicos C y D no se ha visto que hayan bajado significativamente los precios de las casas.

31 de agosto del 2018, hace 1 años

AHORA LOS BANCOS REDUCEN HASTA EN 100% INTERESES PARA QUE MOROSOS SE PONGAN AL DÍA

Un 60% de deudores morosos son fáciles de ubicar, pero no tanto así el 40%. Hay 180,000 jóvenes entre 18 y 25 años con riesgo de no pagar sus tarjetas de crédito.