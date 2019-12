3 de diciembre de 1994, hace 25 años

PRESIDENTE FUJIMORI ESTARIA PROHIBIDO DE INAUGURAR OBRAS

Tampoco podría repartir bienes adquiridos con fondos del Estado o donaciones. JNE propone lista de actividades que estaría impedido de realizar el presidente-candidato.

3 de diciembre de 1999, hace 20 años

PODRAN SUSPENDERSE JUICIOS A EMPRESAS EN REESTRUCTURACION

Presidente de SNI señaló que el MEF evaluaría la forma de evitar que el Poder Judicial prosiga con los procesos. Personas naturales constituidas como empresas también accederán a nuevas medidas.

3 de diciembre del 2004, hace 15 años

TOLEDO CRITICA AL MEF POR “AGUANTAR” PROYECTOS

Demandó no bloquear iniciativas y lamentó que PPK no haya viajado a Cabana. "Si burocracia no quiere caminar a mi velocidad, yo la voy a cambiar", advirtió. Anunció reingeniería del Estado

3 de diciembre del 2009, hace 10 años

“HAY UNIVERSIDADES QUE SON UN VULGAR NEGOCITO”

Martha Hildebrandt pone el dedo en la llaga sobre la ley que el fujimorismo propició para la proliferación de universidades. Confiep señala que hay algunos centros de educación superior que engañan a los estudiantes. Actualmente, existen 91 universidades y 34 proyectos para constituir nuevas casas de estudio. Más de 300 mil estudiantes acuden a universidades privadas, mientras que 290 mil lo hacen a públicas.

3 de diciembre del 2014, hace 5 años

MEDICINAS SE ENCARECEN POR DEMORA BUROCRÁTICA

Cerca de 4,000 productos esperan obtener registro, lo que genera una falta de competencia. Actualmente, no se vislumbra una reducción en los precios de los medicamentos y, más bien, se viene un aumento debido al alza del dólar, porque la mayoría de ellos son importados.

3 de diciembre del 2018, hace 1 año

VIZCARRA MANTIENE 62% DE APOYO, PERO SOLO 16% VE MEJORAR SU ECONOMÍA

Encuesta nacional urbano-rural pulso Perú de diciembre.

Sube respaldo en el norte y el sur, pero cae en Lima y el centro.

Para el 60%, el Gobierno puede hacer más para la reactivación.

53% cree que empresarios no se esmeran en lucha anticorrupción.

El 69% considera que fiscales del caso Lava Jato son imparciales.