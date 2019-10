29 de octubre de 1994, hace 25 años

FUJIMORI: RECOMENDACIONES DE PEREZ DE CUELLAR SUPONDRIAN UN PASO ATRÁS PARA EL PAIS

Discrepó con sus críticas sobre las privatizaciones y la negociación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

29 de octubre de 1999, hace 20 años

RECAUDACION TRIBUTARIA CAYO 9.9% EN SETIEMBRE

Disminución es menor a la registrada en agosto. Hubo una recuperación de los ingresos obtenidos bajo el sistema de fraccionamiento. En el año reducción llega a 11.1%

29 de octubre del 2004, hace 15 años

CIERRE DE CEDULA VIVA SEGUIRA PESE A FALLO JUDICIAL

Congreso considera como una intromisión sentencia de jueza, apela decisión y continuará con reforma. Presidente de Corte Superior critica sentencia. Pensionistas presentan ahora medida cautelar

29 de octubre del 2009, hace 10 años

DÓLAR SE DISPARA Y LLEGA A S/. 2.91 POR ESCASEZ EN BANCOS

Banca se quedó sin dólares, luego de que una empresa comprara US$ 500 millones. En una semana, la devaluación ha sido de casi 2%. SBS evaluará medidas para restringir negociación de bancos. Banco Central propone establecer límites a la banca y a las AFP. Pensiones de jubilados en dólares perdieron 30% de su valor. Los bancos consideran que si el BCR no hubiera comprado tantos dólares en las semanas anteriores, ahora no estarían tan 'secos' para atender cualquier demanda de divisas. "Nos han aplicado una doble Nelson", dijo un gerente de tesorería bancaria.

29 de octubre del 2014, hace 5 años

AHORA EN EL PERÚ ES MÁS FÁCIL HACER NEGOCIOS QUE EN CHILE

Reporte de Doing Business vuelve a ubicar al Perú como el segundo mejor de la región. Colombia desplazó a Chile del primer lugar.

29 de octubre del 2018, hace 1 año

SEIS DE CADA 10 PERUANOS PLANEAN TENER INGRESOS ADICIONALES EN EL 2019

Sube de 55% a 62% el porcentaje de peruanos que no sienten que hay reactivación de la economía con Vizcarra.

• Tan solo el 12% señala que en el año pudo ahorrar más que en el 2017. En el norte y oriente se ahorró menos.