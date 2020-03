¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 29 de marzo?

29 de marzo de 1995. Hace 25 años

TROPAS ECUATORIANAS VIOLAN NUEVAMENTE ALTO AL FUEGO

Observadores militares advierten que se retirarán de PV1 y Coangos si no cesan de inmediato los enfrentamientos.

29 de marzo de 2000. Hace 20 años

BANCOS AUMENTAN SUS VENTAS DE DOLARES Y CAE EL TIPO DE CAMBIO

Cotización bajó a S/. 3.477. Entidades financieras vendieron para obtener ganancias por diferencia de cambio. Banco de la Nación habría continuado retirando soles del sistema bancario.

29 de marzo del 2005. Hace 15 años

Ministro de la Producción: PELIGRA CRECIMIENTO POR PROYECTO DE LEY DE TRABAJO

Lemor advierte que con 40% de discrepancias entre trabajadores y empresarios, iniciativa legislativa tendrá poca estabilidad. Gobierno impulsará ley para promoción industrial

29 de marzo del 2010. Hace 10 años

GOBIERNO QUIERE QUE EL AGUA SEA 10% MÁS CARA

Ministro de Vivienda propone alza cuatro veces mayor a la planteada por Sunass. Advierte que si no se hace se dejarán de hacer obras por S/. 2,000 millones. Proyecto de Taboada afronta retrasos. Agua no facturada en Lima llega a 55%. El Ministerio de Vivienda sostiene que el aumento de las tarifas de agua debe ser de 10.26% y no de 2% como ha propuesto la Sunass. Considera que el reajuste debe ser de 5% a partir de mayo y el resto que rija desde diciembre.

29 de marzo del 2019. Hace 1 años

BOLSA CON RACHA ALCISTA DE CINCO MESES Y YA GANA 8.4% EN EL AÑO

Proyectan que en el corto plazo seguirá escenario favorable para el alza.

Dólar volvió a subir en marzo luego de tres meses, pero en el verano cayó 1.4%.