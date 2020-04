28 de abril de 1995. Hace 25 años

ZANATTI CONFIRMO QUE ABRIO CUENTA PARA ALAN GARCIA

Martha Chávez también señaló que no dilataría la aprobación de acusación constitucional contra ex presidente. Jefe de Estado afirmó que gobierno no negoció sino persuadió a ex prófugo.

28 de abril de 2000. Hace 20 años

PRESIDENTE DE PETROPERU PLANTEA NO PRIVATIZAR TODA LA EMPRESA

Considera que por lo menos la actividad comercial debería quedar en manos del Estado, pues la venta de combustibles que realiza a grifos independientes y a la industria genera competencia en el mercado.

28 de abril del 2005. Hace 15 años

MAS DESENCUENTROS EN GOBIERNO POR RELACIONES CON CHILE

Mientras canciller se dispone a enviar pronunciamiento "de molestia" a Gobierno chileno por caso Lan, PPK dice que se avanza acuerdo de gas para Chile. Pero luego MEF afirma que lo "tergiversaron

28 de abril del 2010. Hace 10 años

Gobierno quiere que azúcar baje a S/. 2.20 el kilo

Apuesta a que el precio continúe a la baja. Ahora ministro de Agricultura evita hablar de concertación de precios. Laredo, Paramonga, Cartavio y Pomalca producirán azúcar rubia en vez de blanca. Dos importadores ya solicitaron crédito por US$ 25 millones para abaratar producto. El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, considera que el precio del azúcar debe retornar a niveles de hace siete meses. Las empresas dejarán por el momento de exportar y se espera que Casa Grande vuelva a operar totalmente en 20 días.

28 de abril del 2015. Hace 5 años

Sunat subirá la valla para pago fraccionado de impuestos

Se reducirán de 72 a 48 meses los plazos para fraccionar el pago y además se establecerán cuotas iniciales para acceder al beneficio. La Sunat será más exigente al otorgar el fraccionamiento de las deudas de los contribuyentes con el fisco. Actualmente, solo se exigen garantías para acceder al fraccionamiento cuando supera S/. 1.1 millones. Con el proyecto que próximamente se publicará, será desde deudas de S/. 3,850. Sin embargo, se permitirá hasta tres fraccionamientos de una deuda. Ahora solo se puede hacer por una sola vez. 15.7% cayó la recaudación por fraccionamiento en primer bimestre.