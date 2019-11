26 de noviembre de 1994, hace 25 años

REAPARECIO HERMOZA RIOS Y ASEGURA QUE ACATARA NORMAS QUE DICTE EL JNE

El comandante general del Ejército afirmó que nunca estuvo en Cuba, al contrario de lo expresado por el presidente Fujimori.

26 de noviembre de 1999, hace 20 años

PROPONEN LEY PARA LIMITAR GASTOS DEL GOBIERNO

Ejecutivo elaboró proyecto de ley orgánica que crea un Fondo de Estabilización Fiscal para utilizarlo en épocas de recesión. Déficit fiscal no deberá superar el 2% del PBI el próximo año.

26 de noviembre del 2004, hace 15 años

APRUEBAN IMPUESTO DE 0.6% SOBRE LOS ACTIVOS

Para empresas con activos superiores a S/. 5 mlls. Medida afectaría a 2,500 compañías. También se reducirá gasto público en S/. 400 mlls. Toledo pide a TC que ayude a mantener disciplina fiscal

26 de noviembre del 2009, hace 10 años

ALZA DE PRECIOS DE CASAS NO SE FRENARÁ EL 2010

Terrenos se han encarecido en 10%. Precio promedio de los departamentos se ubica en US$ 96 mil. La oferta de viviendas aumentó en 30.82%. Los locales comerciales más baratos se venden en Carabayllo por US$ 3,314. Banca ya ofrece tasas de 5% para créditos hipotecarios. El presidente de Capeco, Walter Piazza, afirmó que en el último año creció en 7% la demanda insatisfecha de viviendas en Lima. Actualmente, no se cubren los requerimientos de casa menores a US$ 25 mil.

26 de noviembre del 2014, hace 5 años

YA NO SERVIRÁN FACTURAS DE MÁS DE UN MILLÓN DE CONTRIBUYENTES

El objetivo es combatir la compra de comprobantes de pago para evadir impuestos. Las empresas ya no podrán deducir como gastos las facturas de los contribuyentes que tengan su RUC de baja.

26 de noviembre del 2018, hace 1 año

A fin de año hasta 300,000 pueden dejar de ser sujetos de crédito

Deudores priorizan pago de deudas vigentes y postergan las atrasadas. Surgen empresas que conceden préstamos a morosos para que vuelvan a ser considerados por los bancos.