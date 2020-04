26 de abril de 1995. Hace 25 años

ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA ALAN GARCIA SE DECIDE ESTE VIERNES

Congreso aprobó por mayoría que la votación para los casos del ex presidente, del ex jefe del INP Javier Tantaleán y del ex canciller Luis Gonzáles Posada, se realice por separado.

26 de abril de 2000. Hace 20 años

CONFIEP SIGUE ATENTA A QUE NO HAYA FARRA FISCAL POR COMICIOS

Roque Benavides afirmó que los gastos del Gobierno están perfectamente explicados. Señaló que todos los medios de comunicación, y no sólo algunos, deben trasmitir debate entre candidatos.

26 de abril del 2005. Hace 15 años

HOY EMPIEZA DEBATE EN CONGRESO PARA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

Empresarios y ministro de la Producción presentarán propuestas en Comisión de Economía. Grupo de expertos dará primer avance. Consideran que esfuerzos de Sunat son insuficientes

26 de abril del 2010. Hace 10 años

Las comunidades campesinas actúan como inmobiliarias

En la costa, se han convertido en unas oficinas de corretaje, denuncia alcalde de Chilca. Chilca ya no tiene un centímetro de playa, 40 mil hectáreas se han negociado. Las tierras agrícolas en litigio en la costa equivalen a casi cuatro proyectos Olmos. Mientras tanto, la eficiencia en el uso del agua actualmente llega a 50%. Plantean que zonas de tráfico de tierras reviertan al Estado. Tras la mafia que trafica con tierras, que recientemente le ha costado la cabeza al jefe de Cofopri, hay más de una comunidad campesina y autoridades involucradas. El problema es que las tierras con litigios superan a las de agroexportación.

26 de abril del 2019. Hace 1 año

Ministerio Público no puede por ahora contratar fiscales

Se elabora proyecto de ley para solucionar el problema y establecer medidas excepcionales que permitan a la Fiscalía contratar el personal que requiere.