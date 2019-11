25 de noviembre de 1994, hace 25 años

GABINETE SUSTENTA HOY PRESUPUESTO DE 1995

Ministro Camet asistió ayer al Congreso y señaló que almanaques del presidente Fujimori no han sido financiados con fondos del Tesoro.

25 de noviembre de 1999, hace 20 años

SOLICITAN MORATORIA PARA LOS DEUDORES DE CAJAS RURALES

Ministro de Agricultura justificó su propuesta aduciendo que el agro enfrenta graves problemas. También señaló que se elaborará un plan de reestructuración para el sector con apoyo de Cofide.

25 de noviembre del 2004, hace 15 años

LEVANTARIAN SECRETO BANCARIO A 72 MIL POR EVASION

Ministro de Economía solicitará pedido a Poder Judicial, pues estima que se hallarán grandes fraudes. Ante insistencia del Apra, PPK ofrece enviar proyecto al Congreso para reducir exoneraciones

25 de noviembre del 2009, hace 10 años

ALAN LES JALA LAS OREJAS A EMPRESARIOS

Critica que empresarios no hayan arriesgado, pues solo invirtieron US$ 5,000 millones de los US$ 13,900 millones que prometieron. Confiep reconoce que no se cumplió meta, porque se subestimó la profundidad de la crisis mundial. El presidente Alan García emplazó al sector empresarial a cumplir con las inversiones a las que se comprometió el año pasado. Remarcó que el Estado, con todas sus fallas, se esforzó por mantener un alto flujo de inversión pública.

25 de noviembre del 2014, hace 5 años

SUBIRÁN EN 6% PENSIONES DE UNIVERSIDADES

Las 10 carreras con mayor cantidad de alumnos representan el 33% de la población universitaria. En el 2008 llegaban a 50%. La carrera de Administración de Empresas, que era la primera opción para los estudiantes, ha sido reemplazada por Derecho y Contabilidad. En los últimos cuatro años casi se ha duplicado el número de alumnos en Alas Peruanas, César Vallejo, Los Angeles de Chimbote y la UPC.