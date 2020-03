¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 25 de marzo?

25 de marzo de 1995. Hace 25 años

PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI NO DESCARTA CONSENSO CON OTRAS FUERZAS POLITICAS

Dijo que se puede concertar sobre aspectos puntuales siempre que tengan respaldo popular. Prometió un debate público sobre la modalidad de venta de Petroperú.

25 de marzo de 2000. Hace 20 años

Centro Carter/NDI pide: CAMPAÑA SUCIA CONTRA CANDIDATOS Y OBSERVADORES DEBE CESAR

Misión internacional afirmó que pese al daño irreparable causado, se requiere medidas extraordinarias para reducir riesgo de ilegitimidad en comicios.

25 de marzo del 2010. Hace 10 años

INCREÍBLE: EL CUSCO PROHÍBE LA MINERÍA

Consejo regional aprueba ordenanza para que solo se desarrollen el agro y el turismo. Se podrían perder más de US$ 2,500 millones. Actualmente, existen 52 proyectos en marcha. Mineras dicen que norma es inconstitucional. El consejo del Gobierno Regional del Cusco acordó que no se admitirán más denuncios mineros en el departamento. Pero las mineras no solo afrontan este problema, también temen que con el reglamento de la ley de aguas se les corte el recurso hídrico.

25 de marzo del 2015. Hace 5 años

HUMALA QUIERE MULTIPLICAR PROGRAMAS SOCIALES

Invoca a los gobernadores de las regiones a que creen iniciativas de ayuda social. Culpa al miedo de los burócratas de que se demoren los proyectos de inversión. El presidente Humala ya no solo defiende la vigencia de los programas sociales, sino también lanza propuestas para que los asuman los gobiernos regionales. Una de ellas es la creación de un programa de créditos blandos para estudiar en institutos técnicos, sumándose a la que ofreció días atrás para carreras universitarias. Este año se firmarán 11 adendas a los contratos de proyecto de APP para agilizarlos.

25 de marzo del 2019. Hace 1 años

EMPIEZAN A BAJAR TASAS DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

En marzo, se frenó alza luego de ocho meses de incrementos consecutivos. Tres de los cuatro bancos más grandes las recortaron. Se reactiva demanda por financiamiento.