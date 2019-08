22 de agosto de 1994, hace 25 años

JAVIER PEREZ DE CUELLAR FORMALIZARA CANDIDATURA EL 23 DE SETIEMBRE

Sin embargo, en Villa El Salvador afirmó ser un “candidato independiente”

22 de agosto de 1999, hace 20 años

En caso de que ganase las elecciones del próximo año: ANDRADE ACATARIA FALLOS DE CORTE DE LA OEA

Voceros de Somos Perú Pedro Planas mencionó, entre ellos, los referidos al caso Ivcher, el Tribunal Constitucional y el nuevo juicio a terroristas chilenos.

22 de agosto del 2014, hace 5 años

EMPRESARIOS YA NO AGUANTAN MÁS TRÁMITES

Se necesita un lavado de cerebro en el sector público para que deje de trabar cosas, dice jefe de Apoyo Consultoría. El boom del Perú en los próximos años serán las obras vía asociación público-privada, que llegarán a US$ 25 mil millones. El 20% de las 300 empresas top del país prevén acelerar sus planes de inversión en los próximos seis meses, según un sondeo del SAE anual de Apoyo Consultoría. Para la consultora, si se quiere crecer a tasas de 5% y 6% se necesita que la confianza empresarial siga recuperándose, porque en el actual nivel no es suficiente. Recomienda mirar más de cerca la evolución del empleo y no solo del PBI.

22 de agosto del 2018, hace 1 años

INICIAN ESQUEMA MASIVO PARA FISCALIZAR IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS

Ahora Sunat cruza información de ONP, Essalud y retenciones del Impuesto a la Renta con declaración de planilla y de IR anual.