21 de setiembre de 1994. Hace 25 años

GOBIERNO NEGOCIA VENTA DE GAS DE CAMISEA AL BRASIL

Ministro Hokama señaló que esta alternativa forma parte de los esquemas propuestos por la Shell para la explotación de los yacimientos.

21 de setiembre de 1999. Hace 20 años

BCR: INVERSION CRECERÁ 11 % Y DEMANDA INTERNA 5.4% EN EL 2000

Banco Central considera que !o más conveniente al salir de una recesión es que la demanda interna crezca más que la producción. Próximo año, pesca y construcción liderarían crecimiento

21 de setiembre del 2004, hace 15 años

PERU DEMANDO A EE.UU. FLEXIBILIDAD PARA TLC

Rigidez estadounidense en algunos temas impide avanzar en negociaciones, afirmó el ministro Alfredo Ferrero. Dijo que si no se incluyen espárragos en desgravación inmediata no se firmará el acuerdo

21 de setiembre del 2009, hace 10 años

FIEBRE INMOBILIARIA RETORNA: ¿ES TIEMPO DE HACER COMPRAS?

Actualmente, hay 600 mil familias con capacidad de adquirir casas. Precios de viviendas y terrenos empiezan a incrementarse. Rentabilidad de constructoras llega a superar el 20%. Personas que compraron inmuebles a US$ 50 mil, ahora los venden a US$ 65 mil. La construcción recobra dinamismo y surge la pregunta: ¿llegó el momento de comprar? Los bancos y constructoras responden afirmativamente. Los fondos de inversión han destinado US$ 600 millones a la construcción.

21 de setiembre del 2018, hace 1 año

EL 50% DE VENTAS DE VIVIENDAS SERÁ EN PLANOS EN LOS PRÓXIMOS MESES

Alza de precios en distritos como Jesús María, Barranco, Lince y Pueblo Libre triplica el aumento de San Isidro y Miraflores.