21 de mayo del 2010. Hace 10 años

EN 3 MINUTOS LE PUEDEN DAR EL SÍ A CRÉDITO VEHICULAR

En 48 horas, el cliente ya tiene el préstamo. Se otorga financiamiento desde US$ 5,000. Para acceder al préstamo, hay que ganar US$ 800 al mes en Lima y US$ 600 en provincias. Costo efectivo fluctúa entre 14% y 24%. Los créditos vehiculares mostraronun crecimiento de 35% en el primer trimestre del año. Dado que se espera un récord de ventas de vehículos, se estima que continuará el boom crediticio, principalmente por mayor demanda de los estratos B y C.

21 de mayo del 2015. Hace 5 años

CONFIEP CREE QUE POR AHORA NO ES OPORTUNO SUBIR SUELDO MÍNIMO

Presidente de gremio empresarial dice que "la coyuntura no ayuda ni es prometedora para un incremento en este momento".

21 de mayo del 2019. Hace 1 año

PROCURADURIA MUNICIPAL YA DIO PASOS PARA ANULAR CONTRATOS DE LOS PEAJES

Se adelantó al Concejo del municipio con contrademanda al arbitraje de Rutas de Lima, que incluye la nulidad de todo el contrato de concesión. Medida cautelar evitó otra alza del peaje.