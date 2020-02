2 de febrero del 1995, hace 25 años

PERU PLANTEA CESE DEL FUEGO CON CREACION DE ZONA DESMILITARIZADA

“Area que luego deberá ser escenario del trabajo de una comisión de observadores de los países garantes”, señaló el presidente Fujimori, quien a última hora suspendió su viaje a cumbre bolivariana.

2 de febrero del 2000, hace 20 años

GOBIERNO PRESENTARA PLAN PARA EL DESARROLLO DEL AGRO

Ministro de Agricultura afirmó que algunas propuestas gubernamentales han sido adoptadas por los candidatos presidenciales. Reveló que empresas azucareras tienen interés en participar en el Banco Rural.

2 de febrero del 2005, hace 15 años

AGRICULTORES AMENAZAN CON PARO POR TLC CON EE.UU

Conveagro reclama medidas concretas para enfrentar consecuencias del acuerdo y acusa al Gobierno de no presentar nada hasta el momento. Apra sostiene que no se debe suscribir el tratado "sí o sí

2 de febrero del 2010, hace 10 años

CANASTA FAMILIAR EN LIMA CUESTA S/. 2,112 AL MES

Es lo que necesita en promedio una familia para sus gastos mensuales. Ahora los limeños gastan más en pollo a la brasa y en caldo de gallina. Precios al por mayor tuvieron en enero su mayor alza en 15 meses. Nueva medición de la inflación en Lima reflejará cambios en el consumo de los últimos 15 años. El INEI actualizó los componentes de la canasta familiar en Lima. A partir de enero, el cálculo de la inflación se ha hecho considerando al 2009 como año base.

2 de febrero del 2015, hace 5 años

LAVADO DE DINERO SE DESBORDA: SUBE EN 287% EL MONTO INVESTIGADO

Las casas de cambio serán obligadas a registrar todas las transacciones individuales que se hagan desde US$ 5,000. Próximamente, toda operación que se haga en las casas de cambio deberá contener información del origen de los fondos involucrados en las operaciones de compra y venta de dólares, según un proyecto de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó US$ 2,905 millones en recursos ilícitos o no justificados para invertir en minería.