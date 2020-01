19 de enero de 1995, hace 25 años

INVERSION EXTRANJERA EN LA BOLSA AUMENTO 117% EN 1994

Sin embargo, disminuyo US$ 128 millones en diciembre debido a la caída de las cotizaciones de las principales acciones y retiro de inversionistas foráneos.

19 de enero de 2000, hace 20 años

Anuncia presidente de la Copri: GOBIERNO POSTERGARIA SUBASTA DE CAMISEA SI LO PIDEN LOS POSTORES

Alberto Bustamante señaló que no adoptarán ninguna medida que las compañías interesadas en participar en la licitación puedan interpretar como injustificada

19 de enero de 2010, hace 10 años

MINERAS SE LA JUEGAN, DOBLARÁN SUS INVERSIONES

Proyectan invertir US$ 5,000 millones este año, desde los casi US$ 2,500 millones del 2009. Destinarán más de US$ 1,000 millones en La Zanja, Bayóvar y Cajamarquilla. Empresas buscan procesar los concentrados. La Sociedad Nacional de Minería estima que hasta el año 2015 se ejecutarían 25 grandes proyectos por un total de US$ 30,000 millones. Sin embargo, siguen paralizadas las empresas junior, dedicadas a la exploración, aún afectadas por la crisis financiera.