18 de noviembre de 1994, hace 25 años

LA BOLSA DE LIMA ES EL SEGUNDO MERCADO EMERGENTE MAS RENTABLE DEL MUNDO

Según informe de Corporación Financiera del Banco Mundial, la rentabilidad en lo que va del año es de 58% en dólares. El primer lugar es ocupado por la Bolsa de Brasil.

18 de noviembre de 1999, hace 20 años

PROXIMA SEMANA CULMINARIAN NEGOCIACIONES CON EL FMI

Ministro de Agricultura se reunió ayer con la misión del Fondo y señaló que el proyecto de la ley de aguas recién estaría listo en el largo plazo porque es muy complejo.

18 de noviembre del 2004, hace 15 años

Antero Flores Aráoz: PRESIONAN EN CONGRESO PARA APROBAR PROYECTOS CUESTIONADOS

Presidente del Parlamento revela preocupación en reunión con Confiep debido a que hay propuestas que se buscan debatir y aún no están "maduras". Entre iniciativas hay temas laborales y exoneraciones

18 de noviembre del 2009, hace 10 años

MINISTROS SALEN EN DEFENSA DEL TLC CON CHILE

Para Rey es absurdo espantar inversión mapocha y dificultar vida a peruanos en Chile. Aráoz señala que suspender acuerdo comercial con Chile afectaría a productores nacionales. Cornejo considera que TLC genera empleos y más ingresos para los peruanos. Tres ministros del Gabinete remarcaron la importancia que tienen las inversiones chilenas en nuestro país, esgrimiendo que generan trabajo e ingresos al Fisco. Mercedes Aráoz dijo que hay que tener cuidado con las propuestas 'chauvinistas'.

18 de noviembre del 2014, hace 5 años

EL 42% EN EL PERÚ PODRÍA SOBREVIVIR SOLO TRES MESES SI PIERDE SU TRABAJO

El 14% no podría mantener gastos corrientes si por una semana no genera ingresos. La calidad de vida de los peruanos endeudados corre riesgo si no tienen una protección ante la falta de ingresos, sin embargo, solo un 8% se considera financieramente vulnerable, a diferencia del 25% en España.