17 de setiembre de 1994. Hace 25 años

FUJIMORI: SE DESTINARAN US$ 20 MILLONES PARA PROMOVER EL DEPORTE

Jefe de Estado fijó como meta que la selección de fútbol se clasifique al Mundial de Francia 98

17 de setiembre de 1999. Hace 20 años

GOBIERNO NO CREARA NUEVOS IMPUESTOS Y RECORTARA GASTOS

Fujimori ratificó eliminación del Impuesto a la Solidaridad. Para financiar déficit fiscal emitirán bonos por S/. 1,000 mlls. y reducirán en 15% los sueldos del sector público mayores a S/. 8,000

17 de setiembre del 2004, hace 15 años

PERU DENUNCIA QUE EE.UU. DEMORA NEGOCIACION DEL TLC

Ministro de Comercio Exterior advierte que limitados avances para acuerdo responden a una estrategia para que en la "hora undécima" los países andinos acepten propuesta norteamericana "sí o sí"

17 de setiembre del 2009, hace 10 años

DÓLAR A S/. 2.89 ES ‘PAPA CALIENTE’ PARA LOS BANCOS

Tipo de cambio rompe barrera de S/. 2.90. Hubo fuerte oferta de divisas de los bancos. En la banca se negociaron US$ 540 millones. En lo que va del año, el dólar ha caído 7.5%. El dólar se desplomó a un nivel que no se observaba desde agosto del año pasado. "Como nadie compra dólares, ni las AFP ni las grandes empresas, los bancos ya no quieren tener más dólares", reconoció un gerente de tesorería bancario.

17 de setiembre del 2014, hace 5 años

CAERÁN TASAS DE TODOS LOS CRÉDITOS DE CORTO PLAZO

Préstamos menores a un año se abaratarán para empresas y personas. La repercusión de la reciente rebaja de la tasa del Banco Central de Reserva se sentirá en el financiamiento para capital de trabajo, el descuento de letras y el factoring, según Scotiabank.

17 de setiembre del 2018, hace 1 año

VIZCARRA PONE EN JAQUE AL CONGRESO PARA QUE SE APRUEBEN REFORMAS

Presenta cuestión de confianza y espera que no se la nieguen.

Convoca a sesión extraordinaria del pleno para el miércoles.

Presidente del Parlamento cita de urgencia a portavoces.

Luis Galarreta acusa de golpista a un sector del Gobierno.