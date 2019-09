12 de setiembre de 1994. Hace 25 años

HOY EMPIEZA NEGOCIACION DE LIBRE COMERCIO PERU-CHILE

El acuerdo incluirá listas de desgravación arancelaria. Intercambio comercial llegaría a US$ 350 millones este año.

12 de setiembre de 1999. Hace 20 años

EMPRESARIOS PIDEN AL GOBIERNO MENSAJES SIN AMBIGÜEDADES

Planteamiento fue efectuado por directivos de Confiep y Adex a propósito de declaraciones de Víctor Joy Way, quien usó el término "reducción" y no "eliminación" del ex Fonavi

12 de setiembre del 2014, hace 5 años

SUNAT REALIZARÁ ‘CONTROL FINO’ SOBRE EL PATRIMONIO DE 200 MIL PERSONAS

Se realizará fiscalización más exhaustiva para ver si todos los grandes patrimonios del país cuadran con los ingresos y egresos declarados. La administración tributaria se prepara a realizar un seguimiento de los nuevos RUC, con el fin de evitar la creación de empresas golondrinas dedicadas a operaciones tramposas, anunció la jefa de la Sunat, Tania Quispe.

12 de setiembre del 2018, hace 1 año

CUATRO DE CADA DIEZ PERUANOS GASTAN MÁS DE LO QUE GANAN AL MES

El 22% financia gasto adicional con préstamos bancarios, tarjetas y hasta con agiotistas.